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Ersun Yanal'dan istifa çağrıları hakkında açıklama! "Küs değiliz"

#Antalyaspor#Ersun Yanal#Malatyaspor
Ersun Yanaldan istifa çağrıları hakkında açıklama Küs değiliz

Süper Lig'in 7. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyet dolayısıyla futbolcularının kendilerine olan güveninin arttığını bildirdi.

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Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda oyunlarının karşılığı puanları alamadıklarından yakındı.
Takımda genç oyuncuların bulunmasının, gençleri kazanmaya devam etmenin önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, yaş ortalaması olarak ligin en genç takımlarından olduklarını belirtti. Bu durumun kendileri için risk olduğunu dile getiren Yanal, bu riskleri aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en yaşlı ve en çok transfer yapan liglerinden birisi olduğuna dikkati çeken Yanal, "Bunu karşılayacak ekonomik güce sahip değiliz. Türk futbolunun geldiği nokta ortada. İflas ettik. Bu iflasın sonucunda sonuç odaklı değil sonuçlara odaklı davranmak gerekiyor. Sonuçlar derken skor tabii ki önemli ama genç oyuncular, geleceğin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir takım yaratmak." dedi.

Antalya'nın dünyanın futbol merkezlerinden biri olmaya aday olduğuna işaret eden Yanal, "Antalya kenti yılda 2 bin takımın geldiği önemli bir merkez. Organizasyon becerisi çok yüksek. Bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek yönetim şekli bize büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulu ile yaptığımız planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızı kazanmak için çaba sarf edip Antalya'mızın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Ekonomik desteğin takım içinde yükselebileceği bir ortam ile sürdürülebilir ekonomik düzen yaratmak kolay bir iş değil. Bunu hem sonuç hem de süreçle yönetmek oldukça zor." diye konuştu.

"Benim kariyerim, yaptıklarım belli"

Bütün bu süreçlerin yanında takımın sahaya çıkıp oynaması ve kazanmasının da gerektiğini anlatan Yanal, şunları kaydetti:
"Bugün kazandık ve futbolcularımızın kendilerine olan güveni arttı. Haftaya da kazanıp umarım güveni daha da arttırırız. İyi oynamadığımız oyunları bu şekilde skora çevirmemiz gerekiyor. Antalya kenti zamanı, konjonktürü, fırsatı tepmemeli. Bu şansı iyi kullanmalı. Bütün takımlar zor durumdayken Antalyaspor'a olağanüstü destek veren yapı vardı, terk etti. Yeni bir yönetim var. Anlayışı çağdaş ve yaklaşımları doğru. Antalya kentinin bunu ıskalayacağını düşünmüyorum. Takımımızı daha kaliteli bir hale getirmek lazım. Güncel sonuçlarla geçinmek bize ciddi zarar verir. Bundan da kaçınmak lazım."

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Bir gazetecinin "Taraftar istifaya davet etti. Maç sonu da tribüne çağırdı. Barışma oldu." şeklindeki yorumu üzerine Yanal, "Barışma falan yok ya. Küs değiliz ki. Küs olduğun zaman barışırsın. Çok basite indirgememek lazım. Benim kariyerim, yaptıklarım belli. Tamam Ersun Yanal gider Mehmet gelir. Çözüm bu değil. Problem yok. Bunların düzeleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kadrolarında fazlalıkları olduğunun altını çizen Yanal, performansı beklentilerinin altında kalan futbolcular olduğunu, devre arasında planlama yapacaklarını, bu futbolcuları elden çıkarmak yerine başka takımlarda oynatıp, yeniden takıma kazandırılabileceğini kaydetti.
İyi bir kadro oluşturduklarını ve bu kadroyu kullanmanın zaman alacağını aktaran Yanal, ufak çaplı daha kompakt bir takım oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İrfan Buz: "Farklı bir galibiyet alabilirdik"

Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise Antalyaspor karşısında çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.
Deplasmanda çok fazla gol pozisyonuna girmelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Buz, "Futbolcular elinden gelen her şeyi yaptı. Genel anlamda böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Çok üzgünüz. Deplasmanda bu kadar net pozisyonlar yakaladığınız zaman atmanız gerekiyor. Maçın hakkı bu değildi. Zaman zaman futbolun içinde bu kısmetsizlikler oluyor. Bunu da kırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

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#Antalyaspor#Ersun Yanal#Malatyaspor