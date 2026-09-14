Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a yaylım ateşi: 'Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun! Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır'

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından istifa etmesi ve ardından ikna çabaları sonucu görevine geri dönmesinin yakınları sürerken tartışmalara sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde daha önce Başkan Aziz Yıldırım'la benzer süreçlerden geçmiş olan teknik direktör Ersun Yanal, yaşananların ardından İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye dönerek zarar verdiğini söyledi.

SMEX Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"TESTİ KIRILDI! AZİZ YILDIRIM, İSMAİL KARTAL'I BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

"Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır."

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"İSMAİL KARTAL'IN BİR ÇİZGİSİ VE DURUŞU OLMALI!"

"İsmail Kartal, ‘Bir daha dönmemek üzere’ deyip dönüyorsan, İsmail Kartal’ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe’ye zarar veriyorsun. Gitmesini de, gelmesini de, oturmasını da, kalkmasını da bileceksin kardeşim."

"ORDU, KOMUTANINA BAKARAK SALDIRIR"

"Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi; 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyordu. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?"