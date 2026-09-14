×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a yaylım ateşi: 'Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun! Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ersun Yanal#İsmail Kartal
Ersun Yanaldan İsmail Kartala yaylım ateşi: Fenerbahçeye zarar veriyorsun Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:44

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 'bir daha asla dönmeyeceğim' diyerek istifa eden ancak sonrasında görevine geri dönen teknik direktör İsmail Kartal'ı, "Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun" sözleriyle eleştirirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın ilerleyen süreçte İsmail Kartal'ı kovacağı iddiasında bulundu. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından istifa etmesi ve ardından ikna çabaları sonucu görevine geri dönmesinin yakınları sürerken tartışmalara sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde daha önce Başkan Aziz Yıldırım'la benzer süreçlerden geçmiş olan teknik direktör Ersun Yanal, yaşananların ardından İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye dönerek zarar verdiğini söyledi. 

SMEX Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Gözden KaçmasınFenerbahçenin ses getiren koreografisi nasıl hayata geçirildi İşte perde arkasındaki büyük emekFenerbahçe'nin ses getiren koreografisi nasıl hayata geçirildi? İşte perde arkasındaki büyük emekHaberi görüntüle

"TESTİ KIRILDI! AZİZ YILDIRIM, İSMAİL KARTAL'I BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

"Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır."

Haberin Devamı

"İSMAİL KARTAL'IN BİR ÇİZGİSİ VE DURUŞU OLMALI!"

"İsmail Kartal, ‘Bir daha dönmemek üzere’ deyip dönüyorsan, İsmail Kartal’ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe’ye zarar veriyorsun. Gitmesini de, gelmesini de, oturmasını da, kalkmasını da bileceksin kardeşim."

Ersun Yanaldan İsmail Kartala yaylım ateşi: Fenerbahçeye zarar veriyorsun Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

"ORDU, KOMUTANINA BAKARAK SALDIRIR"

"Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi; 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyordu. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ersun Yanal#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!