Ersun Yanal'dan hakem itirafı! "Benim ve oyuncularımın takıntısı..."

İyi sonuç için disiplin ve oyuna sadakatin çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal, şunları söyledi:

"Bizi kendi oyunumuz dışında hiçbir şey etkilememeli. Bizim oyun dışında etkilendiğimiz konular oldu. Özellikle maçın hakeminin tutumundan kaynaklanan ve ona benim ve oyuncularımın takıntısı, bizi oldukça oyunun dışına çekti. Buna izin vermememiz gerekiyordu ancak maalesef bunu yaptık. Diğer taraftan rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık."

Yanal, 15 maçtır kaybetmeyen bir takımın bugün yenildiğini, futbolun içinde bunun olduğunu dile getirdi.

Bir daha böyle bir şeyin tekrarlanması adına oyuncularıyla gereken konuşmaları yapacağını anlatan Yanal, "Nasıl kazandığımızı paylaşıyorsak kaybettiğimizi de paylaşıp yolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi Alanyaspor ile yapacakları maça da değinen Yanal, "Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor. Dersin sonuçlarına da daha iyi çalışmalıyız. Her 2 takıma başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

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