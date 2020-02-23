Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel taktik!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’de cezalı Gustavo ile sakat olan Rodrigues ve Emre oynamayacak. Galatasaray’da ise sakat olan Lemina dışında eksik yok.

TAKTİK DE DEĞİŞİYOR

İlk yarıdaki Galatasaray maçında Adil rami’yi yedek oturtup Jailson’u stoper oynatarak herkesi şaşırtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın bugünkü derbi için de sürprizler hazırladığı öğrenildi. Yeni transfer Falette’e ilk 11’de forma vermesi beklenen Yanal’ın ayrıca taktiksel açıdan önemli değişiklikler yaptığı belirtildi.

DENİZ Mİ, FERDİ Mİ?

Cezalı Gustavo ve sakat olan Emre’nin yokluğunda orta sahanın göbeğinde Ozan-Jailson ikilisinin oynaması yüksek ihtimal olarak değerlendirilirken, Ferdi Kadıoğlu’nun da sürpriz biçimde ilk 11’de başlayabileceği ifade edildi. yanal, Ferdi ile Deniz arasındaki kararını bugün verecek.





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