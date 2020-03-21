Haber Giriş: 21.03.2020 - 21:45,
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından, bazı oyuncularında ve çalışanlarında corona virüs belirtilerine rastlanan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tüm halkımızın corona virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yanal, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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