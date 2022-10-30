Ersun Yanal'dan dikkat çeken Altay Bayındır açıklaması! Fenerbahçe taraftarının tepkisi ve transfer...

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Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır, son dönemde yediği goller sebebiyle taraftarın tepkisini çekiyordu. Son olarak 3-0'dan 3-3'e gelen Rennes maçında yediği gollerden sonra Kadıköy'de ıslıklanan Altay Bayındır'a hocası Jorge Jesus sahip çıkımıştı.

Basın toplantısında sert ifadeler kullanan Jesus, kalecisine sahip çıkmıştı.

"Taraftarlara seslenmek istiyorum; oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay’a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum."

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ERSUN YANAL'DAN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferinde payı olan Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü ERSUN YANAL, Altay Bayındır'la ilgili Sabah'a konuştu.

İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu.

"MUSLERA HATALI GOL YEDİ, KÖTÜ KALECİ Mİ?"

'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.

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"ALTAY BÜYÜK İHTİMALLE AVRUPA'YA GİDECEK"

Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız. Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek.