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Ersun Yanal'dan çarpıcı İsmail Kartal yorumu: 'Arkandan tef çalarlar!'

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#Fenerbahçe#Ersun Yanal#İsmail Kartal
Ersun Yanaldan çarpıcı İsmail Kartal yorumu: Arkandan tef çalarlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Ersun Yanal, İsmail Kartal'ın durumuna dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, İsmail Kartal’ın istifası ve başkan Aziz Yıldırım’ın tavrı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kartal’ın geri dönülmez bir yola girdiğini savunan Yanal, “Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, inanç mı görecek? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek? Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın, saldırırsın, ölüme gidersin. Bir komutan ‘Ben yokum, bittim, artık bırakıyorum’ derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalarlar ya, olur mu öyle şey! Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun!” dedi.

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KARTAL’I ANLIYORUM

Kartal'ın yoğun bir baskı altında olduğunu ifade eden Yanal, “İsmail Kartal’ın bu ruh halini çok iyi anlıyorum. Bir insanın bedeninin kaldıramayacağı bir ruh hali İsmail Hoca’nın üstündeydi. Bu kolay bir şey mi? Hayır” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Ersun Yanal#İsmail Kartal

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