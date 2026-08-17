Ersun Yanal'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu: 'Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer!'

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Sezonun ilk lig maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybeden F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal hem eski yardımcısı İsmail Kartal hem de oyuncularla ilgili sert açıklamalar yaptı. Yanal, YouTube’da Kartal’ın kadro tercihi ve oyuncuların performansı ile ilgili şunları söyledi: “Puan kaybı normal, bu takım daha iyi olacak. Ancak Samandıra’daki en büyük sorunlardan biri kadro belirleme. Vedalaşılması gereken oyuncu fazlalığı kafa karıştırıyor. Ederson’un nesi var? Bu kafa karıştırıyor. Birçok soru işareti üst üste biniyor. Bu kargaşayı Fenerbahçe doğru yönetmeli. Herkesin kafasında ne olacak var?

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Rakiplerin kaybı moral olmadı mı?

Tam takımı oturtacaksın, rotasyon yapıyorsun! Bunu anlamıyorum. Avrupa maçlarını izle. 6 kişi ile rotasyon yapmazlar. Rotasyon ilerleyen haftalarda olacak. F.Bahçe henüz 11’ini belirlemedi. Sen öncelikle kadroyu belirle. Oyuncu rotasyonundaki fanteziyi ben bir türlü anlayamadım. Bu seviyede 2 maç üst üste oynayamayacaksa bıraksın kardeşim! İlk defa birbiriyle oynayan oyuncular var ilk 11’de. Fenerbahçe’nin acil olarak toparlanıp Lyon maçına bakması gerekiyor ama lig daha önemli. Ligde şampiyon olmazsanız sizi tefe koyarlar. Rakibiniz kaybetmiş, Trabzonspor da kaybetti. Kazanmak için bir moral olmadı mı bu?

Keşke her şeyi hocaya bıraksalar

Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Samandıra mobbinge uğradı. Samandıra’yı neden bu kadar erken mobbinge uğratıyorsunuz? Samandıra’da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey’in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Kendi kendinize harakiri derler ya! Bu kadar hoyrat olamayız. Bu kadar cesaret... Bence çok yürek yemişler helal olsun yani! Aziz Yıldırım, Samandıra’nın içinden geçer. Keşke her şeyi İsmail Hoca’ya bıraksalar, sonra hesap sorsalar... Böyle bir şey olmayacağı için İsmail Kartal’ın bu mobbinge ne kadar dayanacağını ve başa çıkacağını bilmiyorum. Ama umarım savunacağı ve iyileştireceği işler vardır.”

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TARAFTARLARI DA SICAK TUTMAK GEREK

Yanal, Aziz Yıldırım’ın ilk 11 seçimine bir etkisi olup olmayacağı ile ilgili de “Ortada böyle bir kanı veya tahmin varsa, bunu yaşamış biri olarak söyleyeyim -ben nötr kalayım- bütün kamuoyu bunu biliyorsa, vardır. İsmail Kartal’ın her türlü mobbingden uzak kalıp kendi yeteneklerini ortaya koyması gerekiyor. Bu konunun daha fazla köpürtülmesi Fenerbahçe’nin işine gelmez. Bunlar hoş şeyler değil; gerginlik ve stres yaratır. Şu saatten sonra ligde çok iyi bir seri yakalamak zorundalar. Fenerbahçe taraftarı işini bilir, takımına destek olur. Fenerbahçe’nin bu mücadeleyi tekrarlayarak taraftarları kendine sıcak tutması gerekiyor. Taraftarı soğutursa hiç şansı kalmaz” dedi.

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GUENDOUZi’Yi SIRTLANLARIN ÖNÜNE NEDEN ATIYORSUN

İsmail Kartal’ın maç sonrası mağlubiyetin rotasyonla alakası olmadığına dair açıklamasına da Ersun Yanal şu sözlerle tepki gösterdi: “Neden bireysel hatalara gidiyorsun? Guendouzi’yi neden milletin önüne atıyorsun? Herkes hata yapıyor, sen hata yapmıyor musun? Oyuncuyu sırtlanların önüne atmaya ne gerek var? Kendi kalesine gol atınca ne yapacağız, idam mı edeceğiz? Maç bu!”

F.BAHÇE BU DURUMU FIRSATA ÇEViREBiLiR

"Rotasyonlar maçı çevirme konusunda gecikenler maçın kaybedilmesine neden oldu. Bu mobbing oluşturacak ve o yüzden sıkıntılı bir süreç bekleyecek Fenerbahçe’yi. Ancak kaybettiği oyun şampiyonluğu etkileyecek bir oyun ya da sonuç değil. Ama bu oyun 15-16-17 kişiyle oynanıyor. Maç deneyimi olmadan, birlikte oynamadan 15-16-17. oyuncuların rotasyonuna girerseniz takım çorba olur. Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen bütün takımlardan bir adım önde. Bu kadro bunu yapabilecek güçte. Bunu fırsata çevirebilirler.”

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BACAKLARI MI KOPUK YOKSA KOLLARI MI KIRIK

"Bu oyuncular oynayacak, bu takımın değişmez isimleri olacak. Peki bunlar nasıl hazır değil? Bacağı mı koptu, kolu mu kırıldı, omzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorunda. Lukaku geldi ve ‘Hazırım’ diyor. O imzayı attıysa, o oyuncu hazırdır. Vedat Muriç ‘3-4 hafta yok’ diye açıklandı, 6 hafta geçti. Ne oldu, bu adamın bacağı mı koptu? Bu adam ne zaman hazır olacak? Bu takımın en büyük problemi santrfor. Talisca’yı çıkar gol atacak oyuncu yok. Guendouzi çok iyi ama oyun disiplini daha yüksek olmalı.”

TAKIMI DOĞRU OLUŞTURAMAZSA KARTAL MOBBiNGE DAYANAMAZ

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"İsmail Kartal bu yenilgiden ders çıkardığını söylüyor. Ama teknik direktörlerin kendi takımları ile ilgili yapacağı yorum ve analizler çok önemli. Bunun faturasını nereye kesecekleri çok önemli. F.Bahçe’nin mücadelesi birçok ateşin yanacağının sinyalini veriyor. G.Saray ve Trabzon’un kayıpları büyük şanstı. Takımı doğru oluşturamazsanız bu sıkıntıları çok uzun süre çeker, yarıştan yavaş yavaş uzaklaşırsınız. Bu uzaklaşmaya neden olacak psikolojik faktörler biriktiğinde ise bunu temizleyemezsiniz. Temizlemek çok zor olur. Bir de sosyal medya, yönetim ve taraftar bu işin içine çöktüğünde bu mobbinge dayanamazsınız?”