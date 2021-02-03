Ersun Yanal'dan Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Hakem kalemize birçok şut attı"

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'u eleştiren Yanal, "Rakibimiz iyi bir takım. İyi futbol oynuyorlar, zevkle izliyoruz. Biz ise kendi çapımızda mücadelemizi veriyoruz. Ve bir kişi yüzünden canımızın yanması bizi üzüyor. Antalyaspor bugün sadece iki şut atmış olabilir ama hakem kalemize birçok şut attı, neyse ki kalecimiz kurtardı. İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Sistemi sorgulatmayın. Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın." diye konuştu.

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