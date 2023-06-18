Ersun Yanal’a resmi teklif! Düşünmek için süre istedi...

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İran Pro Ligi’nde şampiyonluğu Persepolis’e kaptıran ve sezonu 3. sırada tamamlayan İstiklal, tekrar şampiyon olmak için takımın başına ismi bilinen bir teknik adam getirmek istiyor.

Haber Global'e göre; İran ekibinin kulüpte görmek istediği en önemli isim ise Ersun Yanal.

Türkiye’de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran’da da tanınıyor.

İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini, zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti.

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.

Fenerbahçe’ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırdı.

Kariyerinde birçok genç oyuncuyu parlatarak Türk futboluna kazandıran tecrübeli teknik adam, son olarak Alanyaspor’da görev almıştı.