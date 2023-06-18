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Ersun Yanal’a resmi teklif! Düşünmek için süre istedi...

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#Transfer#Ersun Yanal#İran
Ersun Yanal’a resmi teklif Düşünmek için süre istedi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 19:30

İran’ın köklü kulüplerinden İstiklal, deneyimli teknik adam Ersun Yanal’ı takımın başına getirmek istiyor.

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İran Pro Ligi’nde şampiyonluğu Persepolis’e kaptıran ve sezonu 3. sırada tamamlayan İstiklal, tekrar şampiyon olmak için takımın başına ismi bilinen bir teknik adam getirmek istiyor.

Haber Global'e göre; İran ekibinin kulüpte görmek istediği en önemli isim ise Ersun Yanal.

Türkiye’de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran’da da tanınıyor.

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İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini, zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti.

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.

Fenerbahçe’ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırdı.

Kariyerinde birçok genç oyuncuyu parlatarak Türk futboluna kazandıran tecrübeli teknik adam, son olarak Alanyaspor’da görev almıştı.

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#Transfer#Ersun Yanal#İran

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