Ersun Yanal'a 'istifa' şoku! 'Umarım farklı bedellerle ödemeyiz'

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Ersun Yanal protesto edildi.

Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, Pendikspor maçında tecrübeli teknik direktörü protesto etti ve istifaya çağırdı.

Geride kalan 10 haftada 13 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, 15. sırada yer aldı.

Ersun Yanal yönetimindeki, Amed Sportif Faaliyetler son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

ERSUN YANAL: BU SONUÇLARI UMARIM FARKLI BEDELLERLE ÖDEMEYİZ

Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yanal, oyunun başında rakibin yaptığı az sayıdaki ataklardan birinde yedikleri golü çıkaramadıklarını belirterek, "Belki de ligin en çok atak yapılan oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadı ve aldığımız sonuç ortada." diye konuştu.

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Ligin çok enteresan bir hal aldığını aktaran Yanal, "Herkes birbirini yenebiliyor. Dün MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçı, bugün Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçı, geriden gelen bir Bandırma... Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." ifadelerini kullandı.