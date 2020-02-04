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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 09:00,Son Güncelleme:/

Ersun Yanal'a göre Fenerbahçe'yi kaç puan yapar?

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Ersun Yanal'a göre Fenerbahçe'yi kaç puan yapar?

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, şampiyonluk hesapları yaparken kalan 14 maç için hedefi belirledi.

Ersun Yanal'dan terapi... Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı. Tecrübeli hoca takımdan mağlubiyeti unutmalarını isteyerek, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun" diye konuştu.

RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDECEK

İplerin hala kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Yanal, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek" dedi.

Ersun Yanala göre Fenerbahçeyi kaç puan yapar

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