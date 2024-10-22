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Ersun Yanal ile Amed Sportifli taraftarlar arasında tartışma

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#Ersun Yanal#Futbol#Amed Sportif
Ersun Yanal ile Amed Sportifli taraftarlar arasında tartışma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 20:43

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Ersun Yanal, antrenman sonrası bir grup taraftarla tartışma yaşadı.

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Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ersun Yanal, idman sonrası kendisini bekleyen bir grup taraftarla sözlü münakaşa yaşadı.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, Ersun Yanal'ın kendisini bekleyen bir grup taraftarla sözlü atışma yaşadığı görüldü.

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu tavır yakışmıyor. Her gelen hesap soramaz." dediği duyuldu.

Ersun Yanal yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor.

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#Ersun Yanal#Futbol#Amed Sportif

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