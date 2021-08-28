Ersun Yanal tepkilere isyan etti! "Ne idüğü belirsiz, bilgisi ve fikri olmayan..."

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve onun için mücadele ettiklerini belirtti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren genç oyuncuları kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Bunu da Antalyaspor'un geleceğini kazanmak için planladığımızı belirttik. Türkiye'de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik, ne derseniz deyin birçok problem yaşanıyor. Birçok kulüp kapanarak yeni adıyla tekrar açıldı. Ya da 1920-1930 yıllarındaki adlarıyla yeniden açıldı" dedi.

"BU TAKIMI AYAKTA TUTMAK İÇİN GENÇ OYUNCULARA YÖNELMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Geçen dönemde başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk yönetimine övgü yağdıran Yanal, "Şafak Bey bu kulübü terk ederek ayrılmadı. Bu kulübe çok büyük katkılar vererek ayrıldı. En azından büyük bir yükün altına girerek ayrıldı. Biz de o dönemler transferler konusunda çok ısrarcı olmadık. Bu takımı tutmak ve bu takımı finansal olarak disiplinli bir hale getirmek için genç oyunculara yönelmeyi düşündük. Hatta, transfer yasağı olan dönemde oyuncularımız sakatlanmalarına ve futbolu bırakma risklerine rağmen ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"DAHA GENÇ OYUNCULARIMIZ GELECEK"

Yaşanan sorunlara rağmen takımı terk etmediğini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz planladığımız projelerimizi burada gerçekleştirmek istiyorduk. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan, genç oyuncularla yola çıktık. Bugün 3 gol atan futbolcu 23 yaşında. Daha genç oyuncularımız gelecek. Bu süreçte biz Antalyaspor'un geleceğini kazanmak istedik. Ben futbol adamıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım."

"BU TAKIMA YAZIK ETMEYİN"

Maç sonunda kendisine hakaret edenlere de isyan eden Ersun Yanal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."

"TÜRK FUTBOLU BU KADAR HOYRAT BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMEMELİ"

Antalya'nın sportif tesislerine de övgüler yağdıran Ersun Yanal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla birçok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor. Akşam Fatih Hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyen kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok."

SOSYAL MEDYADA FLAŞ MESAJ

Ersun Yanal, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve Türk futbolunun sorunlarına değinerek tüm kurumlara çağrı yaptı.

İşte Yanal'ın paylaşımları;

Futbolda olayları değil fikirleri tartışmaya başlamalıyız. Yarın değil, hemen şimdi... İlerlemek ve gelişmek için ilk ihtiyacımız olan şey bu... Skor odaklı olduğumuz sürece, kazansak bile uzun vadede kaybetmeye mecburuz.

Sürdürülebilir başarı elde etmenin şartı, geleceğe odaklanmak. Yoksa, bir gün her şey için çok geç kalmış olacağız.

Yarın artık bugündür. Sorun Ersun, Ahmet, Mehmet değil. Bizler bunun sorumlusu değil mağduruyuz. Kaosu yenmenin formülü ileriye bakmak, durursak düşeriz. Çalışmalı, üretmeli, daha iyisini yapmalıyız.

Bu ülke bereketli. Bu gençler yetenekli. Bu topraklarda her şey var. İşleyelim, üretelim, Türkiye'yi futbol ülkesi yapalım. Kaldıralım artık başımızı dev aynasından, gerçeklerle yüzleşelim, futbolu tribündeki 3-5 provakatöre bırakmayalım. Bu sahalar bizim, bu kaleler bizim. Onlara sahip çıkalım. Sistem için, yeni bir vizyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, TFF dahil tüm kurumları da bu mücadeleye ve futbolunun önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum.

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