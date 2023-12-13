Ersun Yanal: Şiddetin sporda ve toplumda yeri yoktur

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Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) öğrencileri için düzenlediği etkinliğin konuğu teknik direktör Ersun Yanal oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda gerçekleşen etkinliği DOSB Müdürü Ahmet Taş, DOSB Birim Amirleri, DOSTEK Koleji öğretmenleri ve öğrencileri de izledi.

Kendisinde Meslek Lisesi’nden mezun olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ersun Yanal, “ Gençler ne işi yaparsanız yapın en iyisini yapmalısınız. Seveceğin bir iş seçerseniz yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsınız. İşini sevgiyle ve aşk ile yapmak, işi sevmemenin oluşturduğu bütün negatif durumları ortadan kaldırır. İşini aşk ile yapmak, işi iş olarak görmemenizi sağlar” dedi.