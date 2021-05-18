Ersun Yanal şeytanın bacağını yine kıramadı! Türkiye Kupası'nda ilk kez...

Süper Lig'de Akdeniz ekibiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak tarihe geçen, kupada gol bile yemeden finale kadar yükselen Antalyaspor'da deneyimli teknik adam yine finalde gülemedi.

21 yıl sonra Antalyaspor'u finale taşıyan Ersun Yanal, üçüncü kez çıktığı Türkiye Kupası finalinde üçüncü yenilgisini Beşiktaş karşısında alarak bu alanda şampiyonluk yüzü görmedi.

Süper Lig'de 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, 3 kez çıktığı Türkiye Kupası finalinde üçüncü yenilgisini aldı.

ERSUN YANAL İLK İSİM OLDU...

Türkiye Kupası'nda çıktığı üçüncü finali de kaybeden Ersun Yanal (2002/03, 2003/04 & 2020/21), turnuva tarihinde en az üç kez final oynayan teknik direktörler arasında kupayı kaldıramayan ilk isim oldu.

Daha önce 2002-03 ve 2003-04 sezonlarında Gençlerbirliği ile finale çıkan Ersun Yanal, iki final maçını da Trabzonspor karşısında kaybetmişti.

Antalyaspor'un bu sezon kupa performansı

4.tur / Antalyaspor 2-0 Pendikspor

5.tur / Antalyaspor 1-0 Boluspor

Son 16 turu / Bursaspor 0-3 Antalyaspor

Çeyrek Final / Sivasspor 0-1 Antalyaspor

Yarı Final / Antalyaspor 2-0 Alanyaspor

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