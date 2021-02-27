Ersun Yanal: 'Oyuncularımızın defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, iki takımın da karşılaşmada etkili hücum yapamadığını, savunmada emniyeti eline alarak oyun kurmaya çalıştığını belirterek, "Oyuncularımızın defansif disiplinleri her geçen daha iyi oluyor. Ofansif olarak bunu yükseltmemiz lazım. Bunu daha iyi yapabilecek bir takımız. Daha önce yaptık." diye konuştu.



- Aykut Kocaman'ın açıklamaları



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise uzun bir aradan sonra takımla 3-4 antrenman yapma fırsatı bulduklarına dikkati çekti. Bunun verdiği itici güçle, kazanma arzusuyla maça başladıklarını dile getiren Kocaman, takımın galibiyete ihtiyacının olması nedeniyle duygu dağılımının sabırsızlığa döndüğünü kaydetti.

Rakibin en büyük özelliğinin arkayı daraltarak, defansif anlamda enine doğru her yeri kapsayarak rakibi zor duruma düşürmek, topla hızlı hocum yapmak olduğuna işaret eden Kocaman, "Sabırsız oynama gafleti hem maçın kontrolünü kaybetme hem de rakibimize istediği pozisyonları bulma anlamında fırsat yaratacaktı. İlk yarısı kısır geçti. Topu ağır dolaştırdık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda kendi adlarına işlerin biraz daha düzeldiğine anlatan Kocaman, "İkinci yarıda topu hızlı dolaştırmaya başlamamızla daha tehlikeli olduk ancak bu maçı kazanma durumuna dönüşmedi. Antalya'da 2 puan kaybı bizim için üzüntü verici. Burada alacağımız galibiyet daha konforlu alana çıkmak için bize

fırsat verecekti. Bunu yakalayamadık. Tek tesellimiz puan ve uzun süre sonra gol

yemeden maçı bitirmiş olmamız." değerlendirmesinde bulundu.