Ersun Yanal, Montella'ya ateş püskürdü: 'Sen bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun terbiyesiz adam! Bu adamı İtalya maçına çıkarmayın, hemen gönderin'

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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında dün akşam deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olarak üçüncü maçlar sonunda 0 puan ve -7 averajla grupta sonuncu sırada kaldı. Ay-yıldızlılar, 5 Ekim Pazartesi günü konuk olacağı İtalya'ya da yenilmesi halinde Uluslar Ligi A Ligi'ne veda ederek B Ligi'ne düşecek.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Seviyeyi gördük. Burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde suçlamıyorum, futbolda farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye. Türkiye Milli Takımı deneyim kazanıyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, İtalyan hocanın bu sözlerine büyük tepki gösterdi.

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SMEX Sports YouTube kanalında konuşan Yanal, Vincenzo Montella için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenerek, "Bu terbiyesiz adamı İtalya maçına çıkarmayın, hemen gönderin" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben yönetici pozisyonunda olsam ve benim hocam da bu beyanatı verse çağırırım, 'bunu bir istifa sebebi sayıyorum çek git' derim. Etmezse 'o zaman çık herkesten özür dile' derim. Ne demek buranın (A Ligi) takımı değiliz. O zaman maçtan önce 'pardon ben çekiliyorum, burada çalışmak istemiyorum' deseydin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun? Aptal mıyız biz? İtalyan bozuntusu! Çek git kardeşim. Ayıp ya! Biz her yere layık olacak, her şekilde de oynayacak insanlarız. Çok ağrıma gidiyor benim bu açıklamalar."

"BU AÇIKLAMALARI BİR TÜRK HOCA YAPSA, VATAN HAİNİ İLAN EDİLİR"

"Allah korusun bu açıklamaları bir Türk hoca; Fatih hoca, Şenol hoca ya da Mustafa hoca, ya da ben ya da Abdullah hoca biri yapsa var ya vatan haini ilan ederler. Terbiyesiz adam, çek git şuradan. Hayatımda hiç kimseye kabalık yapmadım ama şu açıklama beni kalbimden vurdu. 'Burayı hak etmiyoruz, buranın takımı değiliz', ne demek? Oraya çıktıysan oranın takımısın. Ne kadar büyük bir terbiyesizlik ya."

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"BEN YÖNETİCİ OLSAM 'DEFOL GİT ARTIK' DERİM, BURAYA GELDİ İŞ!"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, sayın Başkan lütfen, yapmayın Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz ya! Yazık günah. Ben sunucu koltuğunda olsam 'Defol git artık' derim, buraya geldi bu iş. Lütfen değerli meslektaşlarım, sevgili oyuncular tepki gösterin. Bu bir hakarettir, benim hocam böyle konuşamaz ya. Maç Türkiye'de oynansa ve bu beyanat verilseydi ne olacaktı, ben düşünemiyorum. Şu anda bu adama 'beğenmiyorsan git' denir, ki beğenmiyor ve bu seviyeye layık görmüyor Türkiye'yi. Ben bu takımı, ay-yıldızlı formayı her yere, en üst kademeye layık görüyorum. Her şeyi yapabilir bu takım, ay-yıldızın aşkıyla her yerde oynar. Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular. O takımları oraya ulaştırdılar. Devralan Şenol hoca, Fatih hoca, Mustafa hoca, ben, Abdullah hoca hiç böyle şey söylemedik. Böyle konuşamazsın. Eğer inanmıyorsan çeker gidersin."

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"BU ADAMI İTALYA MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA ÇIKARMAYIN"

"Sorun nerede biliyor musun, kontratta. Böyle kontrat yapılmaz. Dünya Kupası sonuna kadar kontrat yaparsın. Yapanlar ne yaptı Dünya Kupası'nda başarısız olunca? Çektiler gittiler. Bitti bu iş, sen de gideceksin. Babanın tapulu malı mı burası? Bu kontratı sana verende kabahat. Veriyorsun böyle ballı kontratı, niye gitsin? Oh ne güzel. Derya deniz yemeyen keriz. Hemen gönderin, İtalya'da maça çıkarmayın bu adamı. Sepeti koluna herkes yoluna. Hadi kardeşim yürü!"