Ersun Yanal Kayserispor galibiyetinin önemine değindi: Zor bir deplasmanda kazandık

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kazanmaları durumunda önemli bir avantaj yakalayabilecekleri maçı kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İlhan Parlak'ın ısınırken sakatlanması, yine Muğdat Çelik'in sakatlık dolayısıyla oyundan erken çıkmasının takımın dengesini bozduğunu belirtti.

Skoru değiştirmek için son ana kadar mücadele ettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Attığımız golde tabii ki el var. Olmasa biz öne geçseydik oyun bizim istediğimiz şekle dönecekti ama Antalyaspor'un duran toptan bulduğu golle bu sefer biz onların oynamak istediği oyunla karşı karşıya kaldık." dedi.

Takımını mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini ifade eden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Skoru lehimize çevirebilmek için her şeyi denedik. Hatta sonlara doğru Uğur ve Paz'ı forvete gönderdik. Yan toplarla gol bulmaya çalıştık. Golü bulamadık. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. En iyi şekilde dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Takımımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ettim. Sahada kazanmak için son ana kadar isteyen, koşan, mücadele eden bir takım vardı. Bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız."

YANAL: BU MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uzun süre sonra deplasmanda galip geldiklerini anımsatan Yanal, "Bu maçları oynamak kolay değil. Biz bir an önce ligdeki durumumuzu daha rahat bir duruma çekip, oyunu daha farklı yönlere çekmek istiyoruz. Göztepe maçından bu tarafa deplasmanda kazanamıyorduk. Pandemi dolayısıyla deplasman sayılmaz ama dış saha galibiyetini uzun süreçten sonra aldık." diye konuştu.

Golden sonra rakibin daha da baskısını artırdığını vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bulduğumuz gol sonrasında aslında çok rahat gol pozisyonu yaratabilirdik. Rakip iyi direndi, iyi baskı kurdu. Biz savunmayla iyi karşılık verdik. Son dakikada belki skoru değiştirebilirdik. Genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak, onların geleceğini Antalyaspor için geliştirmek, en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Sakat oyuncularımız var. Döndüklerinde hem deneyimli hem de genç oyuncularımızın karmasıyla Antalyaspor önemli kazanımlar elde edecek."