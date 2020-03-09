Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ali Koç'a sitem etti!

Büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe’ye şampiyonluk değil büyük hayal kırıklıkları yaşatarak veda eden Ersun Yanal’ın kırgın olduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trabzon’daki kupa maçı sonrası fiilen Fenerbahçe’den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi.

Ersun Hoca’nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Ali Koç’a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç’un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

''BANA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI!''

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal dertleştiği dostlarına, ''Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı'' yorumunu yaptı.

''ELİMDEN GELENİ YAPTIM, YİNE YAPARIM''

Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Ersun Hoca, sportif direktör Damien Comolli’yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken “Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım” dedi.