Ersun Yanal: Fenerbahçe'de kayyuma gidilmeli!

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Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 yenildiği mücadeleyi YouTube kanalında değerlendirdi.

'GİT KARDEŞİM'

“Başkan dedi ki, İsmail gitmek istemediği sürece yollamayacağım, dedi. İsmail giderse kendi bilir. Yani şuna geldi iş: İsmail, bu maçı kaybedersen git kardeşim, ben de kabul ediyorum, noktasına geldi iş. Bu, bir maçlık bir sonucun ya da bu maçın içinde gelişen oyunun sonucu değil. Bu süreç çok uzun zamandan beri geliyor. Bugün çok farklı kazanılan maçlar dâhil olmak üzere Fenerbahçe, taraflı tarafsız herkes tarafından topa tutuldu.”

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'SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA'

“Fenerbahçe bir oyun planına sahip değil. Fenerbahçe'nin A ya da B oyun planı yok. Fenerbahçe'nin, değiştirdiği oyuncuları mevkilerinde oynatmaktan başka herhangi bir organizasyonu yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra.”

'BAŞKAN ATAR GİDER YAPACAK'

“Ben asla ben şampiyon yaptım demem. Biz şampiyon yaptık derim. Aziz Bey ise bana, yönetim sizi şampiyon yaptı dedi. Şampiyonluk; takım, hoca, taraftar, camia ve yönetimin ortak büyük fedakarlıkla başardığı çok ciddi bir organizasyon işidir. Bu iş sadece sahaya gelenle ya da sadece yönetimle yürümez; topyekün bir başarı gerektirir. Başkana göre tek doğru kendisi. Çıkacak herkese saldıracak. Doğruların hepsini o biliyor. Şimdi kalkıp herkese atar gider yapacak!”

'MERT HAKAN MI KURTARICI'

“Fenerbahçe’nin kurtarıcısı Mert Hakan Yandaş mı olacak? Oyuncuya boncuk veriyorsun. Derbide kahraman yapmaya çalışıyorsun. Bırakın bu işleri! Galatasaray, Leao’yu alıyor; sen Fred’le Talisca’yı yolluyorsun. Elindeki mundar ettiğin Asensio’yu kullanamıyorsun."

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'BU NE HAL YA!'

"Başkan çıkıp yine 3-5 kişiye dalar ve beni konuşturmayın der. Bir dökülün, konuşun artık! Fenerbahçe zarar görmesin yeter ki. Bu Greenwood'un hali neydi ya? Greenwood şu anda ya şaşırmış durumda. Adam nereye düştüm ben diyor? Ya da gerçekten adam burada ve diğerlerinin ruhuna büründü adam. Yani bu yetenekteki bir oyuncunun bu ruh hali benim hoşuma gitmedi. Bu Greenwood'un burada bir performans verecek durumda olduğunu düşünmüyorum."



'KAYYUM ATANSIN'

"8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girdiğinde Fenerbahçe'nin acilen 'emergency' yani o pilotların fırlatma koltuğu var ya, o devreye girmek zorunda. Acilen fırlatma koltuğunu çeksinler, sadece hoca için değil, herkes için. Kayyuma gidip, kayyumdan sonra Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım diye düşünüyorum."