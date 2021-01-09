MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"
GeriFutbol Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık." dedi. Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini belirtti.

Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu aktararak, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz." diye konuştu.

Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.
Her maçın kendisine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Biz bugün yenmeye oynadık

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle