Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini belirtti.

Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu aktararak, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz." diye konuştu.



Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.

Her maçın kendisine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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