MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal ayrılınca Aykut Kocaman paylaşımı! Emenike...
GeriFutbol Ersun Yanal ayrılınca Aykut Kocaman paylaşımı! Emenike...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 08:41,Son Güncelleme:/

Ersun Yanal ayrılınca Aykut Kocaman paylaşımı! Emenike...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal ayrılınca Aykut Kocaman paylaşımı! Emenike...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Nijeryalı Kocaman için "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden." ifadelerini kullandı.

13
Fenerbahçede Ersun Yanalın yerine geçecek teknik direktör...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine geçecek teknik direktör...

Emenike, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda yer alıyordu.



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle