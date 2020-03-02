Ersun Yanal ayrılınca Aykut Kocaman paylaşımı! Emenike...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Nijeryalı Kocaman için "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden." ifadelerini kullandı.

Emenike, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda yer alıyordu.







