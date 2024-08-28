Ersun Yanal, Amed Sportif Faaliyetler'in başında galibiyetle tanışamadı (Sakaryaspor 0-0 Amed Sportif Faaliyetler)

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç golsüz sona erdi

Sakaryaspor puanını 3'e yükseltirken Amed Sportif Faaliyetler 2 puana çıktı.

Ersun Yanal, Amed Sportif Faaliyetler'in başında ligdeki ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Yanal'ın takımı ilk maçta Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, ikinci maçta ise evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Amed Sportif Faaliyetler'in bu üç maçta golü de bulunmuyor.

ERSUN YANAL: BU TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takımımızın gelişimindeki sorunları çok yakından takip ediyoruz. Takımın nereye gideceğini, nasıl bir kadroyla mücadelenin içinde olacağımızı çok iyi biliyoruz. Futbolun gerekleri için, kurulan kadronun bir araya gelmesi için zamana ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle milli takım arası kadroyu oluşturmuş olacağız. 35 haftalık bir süreç var. O süreçte hedefimize ulaşacağımıza düşünüyorum. Oyuncularımızın eksik olan kadroya katkılarına çok teşekkür ediyorum. Sanırım 5 oyuncuyla farklı bir çehreye bürünmüş bir Amed izleyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“Sahaların artık Türkiye’de tartışılmaması gerekiyor”



Diyarbakır’daki zemin probleminden dolayı orada oynayamadıklarının hatırlatılması üzerine günümüzde zeminlerin tartışılmaması gerektiğini aktaran Yanal, “Niye sahamızda oynayamıyoruz değil mi? Bu işin doğasında olması gereken belli. Burada hiç kimseyi de suçlamadan, sahaların artık Türkiye’de tartışılmaması gerekiyor. İklimi bozuk yerlere büyük statlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu statlar yüksek maliyetlerle yapılıyor. Bu maliyetleri için de paralar harcanıyor. Güzel bir şey ama bir yandan da teknolojik olarak sıkıntılar oluyor. Soğutma sistemi olmuyor ama ısıtma sistemi oluyor mesela. Soğutma sistemi olsa bu sahayla karşılaşmayacağız. Yönetimin buna el koydu ve bu konuyu gündeme getirmesiyle soğutma sistemi için bir start verildi. Sanırım başlamıştır. Amed Sportif Faaliyetler’in tesisleriyle ilgili de bir yapılanma var., onu da aktarmak isterim. Kampa başladığımızdan beri otellerden dışarı çıkamadık. Yeni bir tesis yapılıyor, gelip görmenizi isterim. Büyük çabalarla yapılıyor. Diyarbakır’ın böyle bir şeyi üstlenmesi bittikten sonra hepimizin takdirine şayan olacak” ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, “Amed Sportif Faaliyetler lige çıkacak. Bu lige çıkmak için de planlama yapıldı. Çok yakın zamanda alacağımız sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon ligde olacağız” dedi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Haberin Devamı

Hakemler: Yiğit Arslan, Seyfettin Ünal, Nurettin Dinçer Demir

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Aabid (Dk. 72 Alper Uludağ), Fernando, Gradel (Dk. 82 Emre Demir) Del Valle (Dk. 90 Volkan Eğri), Mustafa Pektemek (Dk. 72 Muhammed Ertürk)

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alberk Koç, Murat Uçar (Dk. 90+1 Yılmaz Ceylan), Cassubie, Yakal Taylan (Dk. 58 Sinan Kurt), Traore (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Assombalonga, Çekdar Orhan (Dk. 58 Oktay Aydın)

Sarı kartlar: Dk. 19 Murat Uçar, Dk. 42 Yakal Taylan, Dk. 45+3 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Murat Cem Akpınar, Dk. 61 Fernando (Sakaryaspor)

Haberin Devamı

1. Lig'de görünüm

1. Lig'de 3. hafta tamamlandı. Ligde 3. hafta sonunda puan kaybı yaşamayan Uğur Okulları İstanbulspor ile Kocaelispor'un 9'ar puanı bulunuyor.

Ligin ilk haftasında sahaya çıkmadığı için 3 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, 2. haftada oynaması gereken Esenler Erokspor müsabakası ertelenince, bu hafta ilk kez sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

- Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: 0-0

Fatih Karagümrük-Manisa FK: 0-2

Boluspor-Esenler Erokspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Haberin Devamı

Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0

Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-4

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: 3-0

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

-Puan Durumu

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P 1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 3 3 0 0 7 2 5 9 2.KOCAELİSPOR 3 3 0 0 5 2 3 9 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 3 2 1 0 7 1 6 7 4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 3 2 1 0 5 3 2 7 5.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 3 2 0 1 8 5 3 6 6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 3 2 0 1 5 3 2 6 7.MANİSA FK 3 1 1 1 6 5 1 4 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 3 3 0 4 9.BOLUSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4 10.SAKARYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3 11.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 0 2 2 2 0 3 12.ERZURUMSPOR FK 3 1 0 2 3 4 -1 3 13.ŞANLIURFASPOR 3 1 0 2 3 6 -3 3 14.ADANASPOR 3 1 0 2 6 11 -5 3 15.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 2 1 2 3 -1 2 16.AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 0 2 1 0 1 -1 2 17.FATİH KARAGÜMRÜK 3 0 2 1 2 4 -2 2 18.AHLATCI ÇORUM FK 3 0 2 1 2 5 -3 2 19.ESENLER EROKSPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0 20.YENİ MALATYASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 -3

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi