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Ersu Şaşma sırıkla atlamada finale kaldı! Tokyo'dan sonra yeniden...

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#Paris 2024#Ersu Şaşma#Sırıkla Atlama
Ersu Şaşma sırıkla atlamada finale kaldı Tokyodan sonra yeniden...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 13:55

Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75m'lik derecesiyle finale kalma başarısı gösterdi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

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#Paris 2024#Ersu Şaşma#Sırıkla Atlama

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