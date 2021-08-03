Ersu Şaşma kimdir? İşte Milli Sporcu Ersu Şaşma'nın biyografisi

Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999'da Mersin'de doğdu. Fenerbahçe üyesidir. Antrenörlüğünü Halil öbrahim Çömlekçi yapıyor.

Şaşma, Mayıs 2018'de Mersin'de düzenlenen Olimpiyat Denemeleri Müsabakası'nda küçükler (U20) rekorunu 5.13 m'den 5.20 m'ye yükseltti. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen 2018 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Norveç'in Sandnes kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası Birinci Ligi'nde bronz madalya aldı ve Salon U23 kategorisinde ulusal rekoru yaklaşık 1 cm'den 5.41 m'ye yükseltti.

2020'de Şaşma, İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İkinci altın madalyasını 2021'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kazandı. Haziran 2021'de Ankara'da yapılacak 3. Orhan Altan Kupası'nda 5.80 m atlayarak yeni bir ulusal rekor kırdı ve böylece 2020 Yaz Olimpiyatları için bir kota elde etti.

Temmuz ayında, 2021 Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonasında Sondre Guttormsen ile aynı puanla 5.60 m ile bronz madalya kazandı.