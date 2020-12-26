Ersin Düzen'den canlı yayında Sergen Yalçın ve Beşiktaş açıklaması!

TRT Spor'da yayınlanan" Stadyum" programında Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yapılan yorumlar, siyah-beyazlıl taraftarların tepkisine neden olmuştu.

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Ersin Düzen'in açıklamaları sonrasında resmi internet sitesinden bir duyuruda bulundu.

İŞTE EROL KAYNAR'IN AÇIKLAMASI

Futbol Takımımızın Süper Lig’de Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ülkemizin güzide yayın kuruluşlarından TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programında, Takımımızın haklarını saha kenarında canla başla savunan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, paranoyaklıkla itham edilmiş, ardından programın moderatörü Ersin Düzen, sonraki yayında amacını aşan bu ifadeleri düzelteceğini tarafımıza bildirmişti. Sabırla özür dilemesini bekledik ancak Ersin Düzen’in bugünkü programda konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Türk futbolunun saygıdeğer isimlerinin başında gelen Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın hakkında saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanan Ersin Düzen, bugünkü programda başta Teknik Direktörümüz olmak üzere Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyeceği yerde, deyim yerindeyse top çevirmeyi tercih etmiş ve küstah bir tavırla milyonlarca Beşiktaşlının aklıyla dalga geçmeye çalışmıştır.

Yaptığı hatayı kabul edip özür dileme erdemi gösteremeyen Ersin Düzen ile yine aynı programda, altyapımızdan yetişerek, görev aldığı her maçta şanlı armamız için terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Necip Uysal’ın emeklerini itibarsızlaştırmaya çalışan yorumcu Tümer Metin’i esefle kınıyoruz!

Bu olayda olduğu gibi; 117 yıllık dev bir çınar, milyonlarca gönülvereni olan Kulübümüzü temsil eden; Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Teknik Direktörümüze ve sporcularımıza yönelik haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ilan eder, spor medyasının temsilcilerinin dikkatine önemle sunarız.

AÇIKLAMA SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Ersin Düzen, Beşiktaş'ın resmi sitesinde yayınlanan bu duyurunun ardından TRT Spor canlı yayınında "Eğer yaptığım açıklamalarım küstah biri tavır olarak değerlendirilmiş ise, böyle düşünüldüyse Beşiktaş camiasından özür diliyorum" dedi.

SERGEN YALÇIN İLE KONUŞTUM

Sergen Yalçın ile de konuştuklarını vurgulayan Ersin Düzen, "Bir şey itiraf edeyim. Türkiye'de duygusal anlamda bağlı olduğum ilk teknik direktör Sergen Yalçın'dır. Sergen hocanın kalbimde ayrı yeri vardır. Dün de konuştuk. 'Ya buna mı takılıyorsunuz? Takmayın kafanıza' dedi." ifadelerini kullandı.

TÜMER METİN DE KONUŞTU

Programın yorumcularından Tümer Metin ise "Ben önce kaptanım Sergen Yalçın'dan, sonra Sergen hocadan, Necip kardeşimden ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Bizim de bazen ifade etmekte zorlandığımız zamanlar olur." şeklinde konuştu.