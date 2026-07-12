Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu

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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.
25 yaşındaki kaleci, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2018-19 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ersin Destanoğlu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda forma giymedi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan 25 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapatmıştı.