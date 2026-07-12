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Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Birleşik Arap Emirlikleri
Ersin Destanoğlundan sürpriz imza Yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 00:34

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ye transfer oldu.

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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

25 yaşındaki kaleci, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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2018-19 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ersin Destanoğlu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda forma giymedi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan 25 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Birleşik Arap Emirlikleri

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