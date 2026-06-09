Ersin Destanoğlu'na Suudi Arabistan'dan resmi teklif!

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Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu'na Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
SUUDİ EKİBİNDEN RESMİ KANCA
A Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.
Başkan Serdal Adalı'nın takımda kalmasını istediği Ersin Destanoğlu'nun geleceğine birkaç gün içerisinde karar vereceği belirtildi.
SON KARAR ADALI'NIN
Öte yandan haberde Başkan Adalı, Destanoğlu'na takımda kalmak istemesi durumda kapılarının açık olduğunu ve sözleşmede iki tarafı da üzmeyecek düzenlemeler yapabileceklerini iletti.
PERFORMANSI
Bu sezon 32 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Ersin, kalesinde 34 gol gördü. 10 resmi maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.