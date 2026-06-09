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Ersin Destanoğlu'na Suudi Arabistan'dan resmi teklif!

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Transfer
Ersin Destanoğluna Suudi Arabistandan resmi teklif
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 19:04

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. 25 yaşındaki kalecinin geleceği, kulüp başkanı Serdal Adalı'nın kararına bağlı. Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

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Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu'na Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

SUUDİ EKİBİNDEN RESMİ KANCA

A Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.

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Başkan Serdal Adalı'nın takımda kalmasını istediği Ersin Destanoğlu'nun geleceğine birkaç gün içerisinde karar vereceği belirtildi.

Ersin Destanoğluna Suudi Arabistandan resmi teklif

SON KARAR ADALI'NIN

Öte yandan haberde Başkan Adalı, Destanoğlu'na takımda kalmak istemesi durumda kapılarının açık olduğunu ve sözleşmede iki tarafı da üzmeyecek düzenlemeler yapabileceklerini iletti.

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PERFORMANSI

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Bu sezon 32 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Ersin, kalesinde 34 gol gördü. 10 resmi maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Transfer

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