Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den transfer teklifi!

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Sergen Yalçın döneminde şampiyonluk yaşayan kadronun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu, sonraki dönemlerde yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla beklenen etkiyi verememeişti.

Özellikle Mert Günok'un başarılı performansının arkasında 2. kaleci konumunda kalan genç eldiven için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TEKLİF YAPTILAR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Watford, genç kaleci için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu.

Haberin detayında; Watford, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi iletti. İki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

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24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.