Ersin Destanoğlu'dan flaş karar! Menajerine talimat verdi...

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Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu geleceği için sürpriz bir karar aldı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok’a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

Ersin’in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge’ün ilgilendiği konuşuluyor.