Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ersin Destanoğlu'dan flaş karar! Menajerine talimat verdi...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş
Ersin Destanoğludan flaş karar Menajerine talimat verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 09:36

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok’a kaptırması sonrası flaş bir karar aldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu geleceği için sürpriz bir karar aldı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok’a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

Ersin’in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge’ün ilgilendiği konuşuluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020