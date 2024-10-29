Ersin Destanoğlu: Taraftarlar ha-hu yapınca hakem korktu

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Beşiktaş kaptanı ve kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler’in kötü yönetimi yüzünden kaybettiklerini savunarak şunları söyledi: “Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor, Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor, ikinci sarı yok! Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum, kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi. Biz bugün çok güzel oynadık. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar ‘ha hu’ yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. “