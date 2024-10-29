×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ersin Destanoğlu: Taraftarlar ha-hu yapınca hakem korktu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Derbi
Ersin Destanoğlu: Taraftarlar ha-hu yapınca hakem korktu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

Beşiktaş kaptanı ve kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş kaptanı ve kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler’in kötü yönetimi yüzünden kaybettiklerini savunarak şunları söyledi: “Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor, Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor, ikinci sarı yok! Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum, kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi. Biz bugün çok güzel oynadık. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar ‘ha hu’ yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. “

Gözden KaçmasınBeşiktaşlı futbolcuların Arda Kardeşler isyanı: Hakem adil değildiBeşiktaşlı futbolcuların Arda Kardeşler isyanı: Hakem adil değildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Derbi

BAKMADAN GEÇME!