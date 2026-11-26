Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Al-Jazira sahasında karşı karşıya geldiği Golgohar'ı 1-0 mağlup etti.

MAÇ SONU OLAY İDDİA

Mücadelenin sona ermesinin ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Mücadelenin hakemi Hanna Hattab'ın mücadeleye alkollü çıktığı iddia edildi.

ŞİDDETLİ İTİRAZ GELDİ

Golgohar'ın teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin mücadele esnasında hakem için şiddetli itirazda bulunduğu ve AFC'ye başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

HAKEM DEĞİŞTİ

Golgohar'ın, AFC'ye yaptığı başvuruda hakemin değişmesini istediği ve aksi durumda maçın ikinci yarısına çıkmayacağı ve devamında ise 4. hakemin, Hanna Hattab'ın yerine mücadelenin hakemliğine geçtiği belirtildi.

ERSİN'E SARI KART GÖSTERDİ

Mücadelenin 32. dakikasında karşılaşmanın hakemi Hanna Hattab'ın, Al-Jazira kalecisi Ersin Destanoğlu'na anlamsız bir pozisyonda sarı kart gösterdiği ve 4. hakem tarafından verilen kartın da iptal edildiği raporlandı.