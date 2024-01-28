Ersin Destanoğlu: Özür dilenecek bir şey kalmadı

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a tek golle kaybeden Beşiktaş'ta futbolcular Rachid Ghezzal ve Ersin Destanoğlu açıklamalar yaptı.

Kolay bir gol yediklerini kaydeden Cezayirli oyuncu, "Kolay gol yedik, yine kendimizi zor duruma soktuk. Geri dönmek için bir mücadele verdik ama hem savunma hem de hücum anlamında daha iyi ve daha net olmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak bizim için zor olur." ifadelerini kullandı.

Şanssız bir gol yediğini kaydeden Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, "Baskın bir oyun oynadık özellikle ikinci yarı hiç çıkarmadık yarı sahalarından ama ilk yarı şanssız bir gol yedim. Bunun üzerinde takım olarak da çalışmalarımız devam ediyor ama defalarca özür diledik artık özür dilenecek de bir şey kalmadı. Sahaya çıkınca elimizden geleni yapıyoruz. Bazen olmuyor. Bazen işler iyi gitmiyor. Bizler de üzgünüz. Daha iyi olmamız lazım" dedi.