Ersin Destanoğlu, Ömer Erdoğan ve Mattias Erik Johansson, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Ömer Erdoğan talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, Johansson ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edilen isim oldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat, Hes Kablo Kayserispor ise talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ümraniyespor, Ankaraspor, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.