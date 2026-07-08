Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrıldı: Premier Lig ekibiyle anlaşma tamam!

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Beşiktaş'la sözleşmesini uzatmayan kaleci Ersin Destanoğlu’nun kariyerine İngiltere’de devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
ACUN ILICALI İSTİYOR
Altyapısından yetiştiği Siyah-beyazlı kulüpten ayrılan 24 yaşındaki kalecinin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City ile görüşmelerde sona yaklaştığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İNGİLTERE'YE GİDECEK
Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ifade edilirken, Ersin’in kısa süre içinde İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
YUVADAN UÇUYOR
2018-19 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ersin Destanoğlu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda forma giymedi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan 25 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapatmıştı.