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Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ı bekliyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Ersin
Ersin Destanoğlu, Beşiktaşı bekliyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

Altyapısından yetiştiği ve 5 kupa kazandığı siyah beyazlı kulübün kendisi hakkında vereceği kararı bekleyen Ersin Destanoğlu, olumsuz bir durum olması halinde Avrupa’ya gitmeyi planlıyor.

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Sergen Yalçın’ın ayrılmasının ardından yeni bir yapılanma içerisine giren Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten kaleci Ersin Destanoğlu’nun durumu belirsizliğini koruyor.

31 Mayıs itibariyle serbest kalan 25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimden gelecek habere göre rotasını belirleyecek. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018’den beri A takım kadrosunda yer alan Ersin, kendisiyle devam kararı alınması halinde siyah beyazlı kulüpte kalacak.

Olumsuz bir karar çıkması durumunda kariyerini Türkiye’de sürdürmek istemeyen genç kaleci, Avrupa’dan bir kulüple anlaşacak. Siyah beyazlı kulüpte 151 resmi maça çıkıp kalesinde 182 gol gören Ersin, 47 karşılaşmada gole geçit vermedi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’ta 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazandı.

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DEVIS VAZQUEZ GÖNDERİLDİ

Beşiktaş'ın ara transferde Roma’dan kiraladığı kaleci Devis Vazquez, sözleşmesinin bitmesinin ardından siyah beyazlı kulüpten ayrıldı. Kolombiyalı file bekçisi sadece Fatih Karagümrük ile oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmada forma giydi.

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#Transfer#Beşiktaş#Ersin

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