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Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl? TFF Başkan Vekili Murat Aksu'dan ziyaret...

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#Ersen Martin#TFF#Murat Aksu
Ersen Martinin sağlık durumu nasıl TFF Başkan Vekili Murat Aksudan ziyaret...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 09:56

Aort damasının yuırtılması sebebiyle geçen yıl ameliyat olan ve geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan eski milli futbolcu Ersen Martin'den gelen son haber yüzleri güldürdü.

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Eski milli futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumuyla ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giyen Ersen Martin, geçen yıl Mayıs ayında aort damarının yırtılması sonucu ameliyat edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan 43 yaşındaki Martin'den Şubat ayının başlarında iyi haberler gelmiş, yoğun bakımdan servis odasına çıkarıldığı öğrenilmişti.

Ersen Martin'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TFF BAŞKAN VEKİLİ MURAT AKSU'DAN ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı MURAT AKSU, eski milli futbolcu Ersen Martin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bu süreçte Ersen Martin’in maddi manevi yanında olduklarını belirten Aksu, eski milli futbolcuya geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti.

 

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#Ersen Martin#TFF#Murat Aksu

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