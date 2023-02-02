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Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl? Sevindiren haber geldi... Son hali ise sevenlerini üzdü...

Güncelleme Tarihi:

#Ersen Martin#Sağlık Durumu#Son Hali
Ersen Martinin sağlık durumu nasıl Sevindiren haber geldi... Son hali ise sevenlerini üzdü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 12:29

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen ve hayati tehlikesi bulunan eski milli futbolcu Ersen Martin yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ersen Martin aylar sonra ilk kez tepki vermeye başladı.

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Eski milli futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmişti.

Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulübün formasını giyen ve 3 kez de A Milli olan Ersen Martin, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin kısa bir süre önce yoğun bakımdan çıkarken, uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı. Son hali ise sevenlerini üzdü.

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