Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl? Sevindiren haber geldi... Son hali ise sevenlerini üzdü...

Haberin Devamı

Eski milli futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmişti.

Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulübün formasını giyen ve 3 kez de A Milli olan Ersen Martin, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin kısa bir süre önce yoğun bakımdan çıkarken, uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı. Son hali ise sevenlerini üzdü.