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Ersen Martin'den sevindiren haber! Saha kenarında maç izledi...

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#Ersen Martin#Levent Kartop#Sporanasayfa
Ersen Martinden sevindiren haber Saha kenarında maç izledi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 10:33

Kalbinden yaşadığı rahatsızlıkı nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakıma kaldırılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son durumu ortaya çıktı.

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Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım’ın yanı sıra Ege’de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor’da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022’de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersen Martin’i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı.

Denizlispor’da gurbetçi golcü Ersen Martin’le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayati tehlikeyi atlatan ancak halen tekerlekli sandalyele bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti. 43 yaşındaki Ersen Martin, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Kuşadası Özer Türk Stadı’nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.

Ersen Martinden sevindiren haber Saha kenarında maç izledi...

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#Ersen Martin#Levent Kartop#Sporanasayfa

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