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Basketbol
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Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

NBA'de gecenin sonuçları | Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi

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NBA'de gecenin sonuçları | Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi
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NBA'de milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

Lakers, seriyi 5 maça çıkardı

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116
Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104 

NBAde gecenin sonuçları | Ersanlı Milwaukee Bucks play-offları garantiledi

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