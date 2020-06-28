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GeriFutbol Ersan Parlatan: Kötü gidişata birlikte dur diyeceğiz
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Ersan Parlatan: Kötü gidişata birlikte dur diyeceğiz

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Ersan Parlatan: Kötü gidişata birlikte dur diyeceğiz
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Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 2 maçtır kaybettiklerini, bu kötü gidişata bir beraberlikle de olsa dur diyebildiklerini söyledi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyircilerin ekran başında keyifli bir maç izlediğini kaydetti. Aldıkları 1 puana sevindiklerini bildiren Parlatan, şöyle konuştu:

"Çünkü bir takım 3 kez yenik duruma düşüp, inatla en azından bu mağlubiyeti, bu skoru düzeltme adına oyuncular her şeyini sahaya yansıttı. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık. Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. 2 maçtır kaybediyorduk. bu kötü gidişata bir beraberlikle de olsa dur diyebildik."

Parlatan, bu karşılaşmada gösterdikleri arzuyu ve coşkuyu Fenerbahçe maçında da göstermek istediklerini sözlerine ekledi.



Ersan Parlatan: Kötü gidişata birlikte dur diyeceğiz

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