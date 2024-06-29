Ersan Kaya'dan Arda Güler’e özel tablo

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Cristiano Ronaldo’dan Lionel Messi’ye, Luka Modric’ten Ivan Rakitic’e, Neymar’dan Ronaldinho’ya kadar bir çok ünlü isim için benzer çalışmalar yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya, Türkiye’den önemli yıldızlar ve teknik adamlara da hediye etmişti.

Milli takımdan kaptan Hakan Çalhanoğlu ile başlayan özel tablolar, tüm milli takım oyuncuları ile devam edecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) attığı enfes golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için özel bir çalışma yapan Ersan Kaya, genç yıldız ile Almanya’da buluşarak ortaya çıkan eseri takdim etti.

Kendisine sunulan tablo karşısında beğenisini gizleyemeyen Arda, özel çalışmadan ötürü sanatçı Ersan Kaya teşekkür etti.

Ersan Kaya, Kenan Yıldız için de bir tablo resmetti.

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