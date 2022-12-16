Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Bursaspor-Büyükçekmece maçından sonra, hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olan, ev sahibi ekibih başantrenörü Dusan Alimpijevic ve başkan Sezgin Sezer ile karşılıklı mesajlaşan hakem Erşan Kartal bu mesajlardaki ifadeleri ve maç sonrası eylemleri nedeniyle 1 yıl 4 ay ceza aldı. Cezası 6 ayı geçtiği için yönetmelik gereği Kartal’ın hakemlik lisansı iptal edildi.

TEPKİ ALMIŞTI

Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden olan Kartal, Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece maçı sonrası, ev sahibi ekibin büyük tepkisini çekmişti.