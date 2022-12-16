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Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi!

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#Erşan Kartal#Basketbol#Bursaspor
Erşan Kartalın hakemlik kariyeri sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig hakemlerinden Erşan Kartal'ın lisansı iptal edildi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Bursaspor-Büyükçekmece maçından sonra, hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olan, ev sahibi ekibih başantrenörü Dusan Alimpijevic ve başkan Sezgin Sezer ile karşılıklı mesajlaşan hakem Erşan Kartal bu mesajlardaki ifadeleri ve maç sonrası eylemleri nedeniyle 1 yıl 4 ay ceza aldı. Cezası 6 ayı geçtiği için yönetmelik gereği Kartal’ın hakemlik lisansı iptal edildi.

TEPKİ ALMIŞTI

Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden olan Kartal, Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece maçı sonrası, ev sahibi ekibin büyük tepkisini çekmişti.

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#Erşan Kartal#Basketbol#Bursaspor

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