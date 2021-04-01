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Basketbol
Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ersan İlyasova'lı Utah Jazz büyük tehlike atlattı

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Ersan İlyasova'lı Utah Jazz büyük tehlike atlattı

Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

NBA’de Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Utah Jazz’i taşıyan uçak, kalkış sırasında kuş sürüsüyle çarpışırken acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Takımı Memphis deplasmanına götüren uçağın sol jet motorunun çarpışma nedeniyle arızalanıp alev aldığı, radom kısmı da hasar alınca pilotları geri dönmeye karar verdiği öğrenildi.

Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

Ersan İlyasovalı Utah Jazz büyük tehlike atlattı

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