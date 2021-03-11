Ersan İlyasova resmen Utah Jazz'da!
Utah Jazz, milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Utah Jazz, Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
NBA'de sezona serbest oyuncu statüsünde başlayan Ersan İlyasova'nın yeni takımı Utah Jazz oldu.
NBA'de 12 yıldır kariyerini sürdüren Ersan, Atlanta, Philadelphia, Oklahoma, Detroit ve Orlando'da forma giymişti.
İlyasova'nın kariyerindeki yedinci NBA takımı olacak Utah, 27 galibiyetle Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.