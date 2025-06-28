×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Errick McCollum yeniden Galatasaray'da!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Mccollum
Errick McCollum yeniden Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 13:21

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum'un transferini açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda daha önce takımda forma giyen ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016’da kazandığımız Eurocup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum’a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraya Djordje Petrovic müjdesiGalatasaray'a Djordje Petrovic müjdesi!Haberi görüntüle

37 yaşındaki basketbolcu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Eurocup şampiyonluğu yaşarken aynı zamanda da final MVP’si seçildi.

Haberin Devamı

McCollum kariyerinde Elitzur Netanya, Hapoel Kfar Saba, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, A. Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Karşıyaka ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe ile THY Eurolaegue'de bu sezon şampiyonluk yaşayan Errick McCollum, burada 18 karşılaşmaya çıkarken, 11.1 sayı, 2.1 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Mccollum

BAKMADAN GEÇME!