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GeriFutbol Erol Bulut’un yeni golcüsü Enner Valencia
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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erol Bulut’un yeni golcüsü Enner Valencia

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımdaki en kariyerli forvet olan Enner Valencia’ya Hatayspor maçında santrforda görev verecek.

Spor Arena - Süleyman Arat | Peş peşe yaptığı transferlerle Süper Lig’in 1 numaralı favorisi haline gelen Fenerbahçe, Vedat Muriç’in gidişiyle boşalan santrfor mevkisinde geçici olarak Enner Valencia’yı oynatacak. Yeni golcünün transferini bir an önce bitirmek için büyük çaba harcayan sarı lacivertli yönetim, futbolcuyu 1-2 gün içinde getirse dahi, uyum sorunu, antrenman eksiği vs. derken önümüzdeki hafta yapılacak Galatasaray derbisinde oynatması çok zor.

Bu ihtimali dikkate alan teknik direktör Erol Bulut, hem tecrübe hem de kariyer açısından takımdaki en iyi santrfor olarak görünen Valencia’yı pazartesi günü oynanacak. Atakaş Hatayspor maçında ileri uçta görevlendirecek.

TISSERAND OYNAYABİLİR
Rizespor maçında sonradan girdiği oyunda penaltı yaptırarak galibiyeti getiren Ekvadorlu futbolcu, en verimli olduğu bölgenin santrfor olduğunu söylemişti. Bu arada yeni transfer Marcel Tisserand’ın hazır geldiği ve Hatay maçının ikinci yarısında oynayabileceği belirtildi.

Erol Bulut’un yeni golcüsü Enner Valencia

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