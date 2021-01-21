Erol Bulut'un Sivasspor-Fenerbahçe maçında kararı olay oldu! Golden hemen sonra...

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Erol Bulut'un kararları gündem oldu.

Erol Bulut, Sivas karşısında stoper tandemini Sadık Çiftpınar-Marcel Tisserand oluşturdu. Lemos ve Serdar Aziz'i ise yedek kulübesinde tuttu.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Marcel Tisserand sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

TISSERAND'IN YERİNE LEMOS GİRİNCE...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tisserand'ın yerine oyuna Mauricio Lemos'u sürdü.

Erol Bulut'un Serdar Aziz yerine Lemos'u tercih etmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sivasspor'un değişiklikten 10 dakika sonra Yatabare ile öne geçmesiyle birlikte Erol Bulut'un kararı hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ LEMOS PAYLAŞIMLARI









EROL BULUT'UN SAHAYA SÜRDÜĞÜ 11

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu

SOSA 3 MAÇ SONRA KADRODA

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu

Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu