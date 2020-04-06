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GeriFutbol Erol Bulut'un çıkış hikayesi! Türk futbolunun yükselen değeri...
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:04,Son Güncelleme:/

Erol Bulut'un çıkış hikayesi! Türk futbolunun yükselen değeri...

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Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen Erol Bulut, son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İşte genç teknik direktörün çıkış hikayesi...

Erol Bulut, son dönemlerde oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlardaki başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kartalspor'da teknik direktörlük hayatına başlayan Bulut, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatya ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde yakaladığı başarılarla Türk futbolunun gözde isimleri arasına girdi.

Erol Bulutun çıkış hikayesi Türk futbolunun yükselen değeri...

Erol Bulutun çıkış hikayesi Türk futbolunun yükselen değeri...

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